Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de katıldığı programda, belediye çalışmaları, altyapı yatırımları ve yeniden adaylık konusundaki görüşlerini paylaştı.

"SİYASETTE HİÇBİR ŞEY KESİN DEĞİLDİR ANCAK BENİM DÜŞÜNCEM BİR DÖNEM DAHA DEVAM ETMEKTİR"

Görev süresinde üç yılı geride bıraktıklarını belirten Amcaoğlu, bu süreçte önemli mesafe kat ettiklerini ve birçok projenin halen devam ettiğini söyledi. Yeniden adaylık sorusuna yanıt veren Amcaoğlu, siyasette hiçbir şeyin kesin olmadığını vurgulayarak, düşüncesinin bir dönem daha belediye başkanlığı görevini sürdürmek yönünde olduğunu ifade etti.

Çalışmalarını hiçbir zaman seçim odaklı yürütmediklerini dile getiren Amcaoğlu, “Biz seçim için değil, halk için çalışıyoruz. Bu slogan değil, gerçektir. Günü kurtarmaya değil, geleceğe yönelik işler yapıyoruz” dedi.

"YEREL VE GENEL SEÇİMLERİN BİR AY ARAYLA YAPILMASI DOĞRU OLMAZ; YEREL SEÇİMLER HAZİRAN 2027'YE ERTELENEBİLİR"

Yerel ve genel seçimlerin bir ay arayla yapılmasının doğru olmadığını savunan Amcaoğlu, seçim tarihlerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Yerel seçimlerin Haziran 2027’ye ertelenebileceğini düşündüğünü kaydeden Amcaoğlu, önlerinde yaklaşık bir yıllık uzun bir çalışma süresi bulunduğunu söyledi.

"BELEDİYE BAŞKANLIĞI SÜRESİ 5 YILA ÇIKARILMALI"

Belediye başkanlığı görev süresine de değinen Amcaoğlu, mevcut dört yıllık sürenin yetersiz olduğunu savunarak, belediye başkanlığı süresinin beş yıla çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Programda altyapı yatırımlarına da geniş yer veren Amcaoğlu, özellikle yağmur suyu ve sel baskınlarına karşı önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti. Bilimsel veriler ışığında hareket ettiklerini vurgulayan Amcaoğlu, yapılan yatırımların birçok noktada olumlu sonuç verdiğini söyledi. Yenikent başta olmak üzere dere yataklarında yaşanan sorunlara yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Gönyeli ve Alayköy’e meteoroloji istasyonu kazandırıldığını hatırlatan Amcaoğlu, bunun erken uyarı ve planlama açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Kanlıköy ve Gönyeli Barajı’ndaki temizlik çalışmalarına da değinen Amcaoğlu, barajların balçıkla dolu olduğunu ve tamamen kurumadan temizlik yapılmasının mümkün olmadığını söyledi. Yaz döneminde yapılan teknik incelemelere rağmen çalışmaların yağışlar nedeniyle ertelendiğini belirtti.

Dut Deresi Projesi’nin bütçesinin onaylandığını ve ihaleye çıkılacağını açıklayan Amcaoğlu, projenin dereyi disipline ederek suyun kontrollü şekilde tahliye edilmesini amaçladığını söyledi. Projenin iklim krizine rağmen önemli bir rahatlama sağlayacağını ifade etti.

Gönyeli’nin farklı bölgelerinde yaşanan su birikintilerine yönelik kanal ve altyapı çalışmalarının da sürdüğünü belirten Amcaoğlu, belediyenin tüm imkânlarıyla sahada olduğunu, ancak vatandaşların da tedbirli ve hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.