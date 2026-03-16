İtfaiye Müdürlüğü, 9-15 Mart tarihlerini kapsayan dönemde 10 yangın ve 33 özel servis olayı meydana geldiğini bildirdi.

İtfaiye raporuna göre, söz konusu yangınlarda toplam 902 bin TL tutarında zarar oluşurken; yangınların 6’sı Lefkoşa’da, 2’si Girne’de, 2’si ise Gazimağusa’da meydana geldi.

Raporda, yangınların muhtemel sebepleri arasında “elektrik kaynaklı kısa devre, oyun oynayan çocukların yanıcı maddeyi traktör römorkuna dökmesi, tamamen söndürülmeden atılan sigara izmariti ve kişi ya da kişiler tarafından yakma” yer aldı.

Özel servis olayları ise, “yüksek ağaç üzerinde, depolar arasında ve bir binanın alüminyum kaplama bölümünde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, yangına karşı tedbir alınması, asansörde mahsur kalan kişilerin kurtarılması, logar ve dere içerisinde mahsur kalan köpeklerin kurtarılması, rüzgârın etkisiyle araç üzerine devrilen ağacın kaldırılarak güvenliğin sağlanması, trafik kazasında araçta sıkışan kişilerin kurtarılması, yangın eğitimi verilmesi, hayatını kaybeden kişilerin adli soruşturma amacıyla hastaneye sevkinin sağlanması ve evde kilitli kalan bir kişinin kurtarılması” olarak sıralandı.

Özel servis olaylarının bölgelere göre dağılımında Lefkoşa 21 olayla ilk sırada yer alırken, Gazimağusa, Güzelyurt ve Girne’de 3’er, Çağlayan, Geçitkale ve İskele’de ise 1’er olay meydana geldi.