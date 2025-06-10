Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, II. Türk Devletleri Ticaret ve Yatırım İşbirliği Forumu ve Fuarı’na katılmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gitti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Amcaoğlu’na 12 Haziran’a kadar sürecek temaslarında Bakanlık Müsteşarı Tuğşad Tülbentci, Özel Kalem Müdürü Mehmet Çavuşoğlu ve Sanayi Dairesi Müdürü Elmas Kavunoğlu eşlik ediyor.

Ziyaretinin ilk gününde Azerbaycan Milli Lideri Haydar Aliyev’in anıt mezarı Fahri Hıyabanı’na çelenk bırakan Amcaoğlu, ardından Azerbaycan ve Bakü Türk Şehitlikleri’ni ziyaret ederek kabirlere çiçek sundu.

KKTC Bakü Temsilciliği’ni de ziyaret eden Amcaoğlu, Temsilci Büyükelçi Ufuk Turganer’den temsilciliğin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Fuarın açılışında bir konuşma yapan Bakan Amcaoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk dünyasının kopmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in “ailemiz Türk dünyasıdır” sözünü hatırlatan Amcaoğlu, fuarın üçüncüsünün KKTC’de yapılmasının ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Amcaoğlu, fuar alanında KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür ve Çevre Bakanlığı, Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve KKTC’den katılan iş insanlarının stantlarını da ziyaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Prof. Dr. Birol Akgün ile de bir araya gelen Amcaoğlu’na ziyaretlerinde KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, Müşavir Ulaş Kıvılcım ve 3. Sekreter Görkem Reis eşlik etti.