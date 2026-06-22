Lefkoşa Türk Lisesi’nin unutulmaz müdürlerinden, eğitim camiasının saygıyla andığı merhum Celal Değgin’in hayatını, kişiliğini ve eğitim dünyasına yaptığı katkıları anlatan “Bütün Yönleriyle Babam: Celal Değgin” adlı kitap okuyucularla buluştu.

Kitabın yazarı ve derleyicisi olan oğlu Erol Değgin, eserin imzalı bir nüshasını bugün Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci’ye bizzat takdim etti.

Merhum Celal Değgin’in yaşam öyküsünü, eğitim anlayışını, öğrencileri ve meslektaşları üzerinde bıraktığı izleri gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan eser, aynı zamanda bir dönemin eğitim tarihine de ışık tutuyor.

Kitabın ilk sayfasına, “Sevgili Ertan Birinci ve pek kıymetli ailesine sonsuz sevgi ve saygılarımla” notunu düşen Erol Değgin, çalışmasının gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Takdim sırasında konuşan Ertan Birinci ise, Lefkoşa Türk Lisesi’ne ve ülke eğitimine uzun yıllar hizmet veren Celal Değgin’in saygın bir eğitimci olarak hafızalarda yer ettiğini belirterek, böyle bir eserin hazırlanmasının önemli bir vefa örneği olduğunu ifade etti.

Merhum Celal Değgin’in anısını yaşatmak amacıyla hazırlanan kitap, yalnızca bir baba-oğul hikâyesi değil; aynı zamanda Kıbrıs Türk eğitim tarihine bırakılmış değerli bir belge niteliği taşıyor. Erol Değgin’in titiz çalışmasıyla ortaya çıkan eser, Celal Değgin’i tanıyanlar kadar genç kuşaklar için de önemli bir kaynak olma özelliği taşıyor