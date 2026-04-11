Gönyeli–Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, GABFest 2026 kapsamında düzenlenecek Kır Yürüyüşü öncesinde yaptığı paylaşımla tüm vatandaşları etkinliğe davet etti.

Başkan Amcaoğlu, paylaşımında “Bu kentte attığımız her adımın bir anlamı var” ifadelerini kullanarak yürüyüşün önemine dikkat çekti.

Başkan Amcaoğlu, yürüyüşün yalnızca bir etkinlik olmadığını vurgulayarak, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına gerçekleştirilecek organizasyonun, lösemi ile mücadele eden çocuklar için güçlü bir dayanışma anlamı taşıdığını ifade etti. Kuzey Kıbrıs Turkcell iş birliğiyle hayata geçirilen etkinliğin, toplumsal duyarlılığı artırmayı hedeflediğini belirtti.

Etkinlik öncesinde sahada incelemelerde bulunduklarını aktaran Amcaoğlu, 1.8 kilometrelik yürüyüş rotasının koruluk, kıyı, tırmanış ve iniş etaplarından oluşacak şekilde hazırlandığını ve tüm hazırlıkların tamamlandığını kaydetti.

Başkan Amcaoğlu, 12 Nisan Pazar günü saat 09.00’da Gönyeli’de Le Chateau Romance Restaurant park yerinde başlayacak yürüyüşe tüm vatandaşları davet ederek, bu anlamlı etkinlikte herkesin yer almasını istedi.

Amcaoğlu, paylaşımını “Bu kentte, iyilik birlikte büyür; doğa dostu adımlarla güçlenir” sözleriyle tamamladı.