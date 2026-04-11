Cumhuriyet Meclisi, Pazartesi günü yeniden toplanmayı planlarken ciddi bir nisap kriziyle karşı karşıya kaldı. Hükümet ortakları arasında yaşanan gerilimler, Meclis’in açılması için gerekli çoğunluğun sağlanmasını zorlaştırıyor.

Krizin fitilini, Meclis Dostluk Grubu kapsamında planlanan Azerbaycan ziyareti ateşledi. Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi, yaşanan gelişmelere tepki olarak Pazartesi günkü Genel Kurul oturumuna katılmayacaklarını açıkladı.

Demokrat Parti cephesinden ilk açıklama Genel Sekreter Serhat Akpınar’dan geldi. Akpınar, yasa gücünde kararname sürecinde partilerinin sistemli şekilde dışlandığını öne sürdü. Ayrıca, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığındaki heyetin diğer partilere bilgi verilmeden yurt dışına çıkmasını eleştirerek, bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti. Parti, bu şartlar altında görüşülecek yasa sürecine destek vermeyeceğini duyurdu.

Benzer bir tepki de YDP Genel Başkanı ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’dan geldi. Arıklı, kendi partilerinden ve DP’den bazı milletvekillerinin Azerbaycan ziyareti için uçağa alınmamasını “kabul edilemez” olarak nitelendirdi. Bu gelişmenin koalisyon içinde ciddi rahatsızlık yarattığını belirten Arıklı, Pazartesi günü Meclis’e katılmayacaklarını açıkladı.

Bu kararların ardından hükümetin Meclis’i açacak yeterli sayıya ulaşamayacağı değerlendiriliyor. Ulusal Birlik Partisi milletvekillerinden İzlem Gürçağ Altuğra’nın daha önce nisap vermeyeceğini açıklaması ve bağımsız milletvekili Hasan Tosunoğlu’nun da oturuma katılmayacağını duyurması, hükümetin elini daha da zayıflattı. Başlangıçta 29 vekille hareket eden hükümetin, mevcut durumda yalnızca 23 vekille temsil edileceği ve bunun da yeterli olmayacağı ifade ediliyor.

Öte yandan sendikalar da sürece sert tepki gösteriyor. Tartışmalı yasa tasarısının komiteye gönderilmesini talep eden sendikalar, taleplerinin karşılanmaması halinde genel grev kararı aldı. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem’in imzasıyla yapılan açıklamada, hükümetin krizlerin bedelini halka yüklemeye çalıştığı savunuldu.

Sendikalar, 13 Nisan Pazartesi günü genel greve gidileceğini ve saat 10.00’da Meclis önünde toplanacaklarını duyurdu. Açıklamada, bu mücadelenin yalnızca sendikaların değil, daha adil ve demokratik bir yaşam isteyen tüm kesimlerin ortak mücadelesi olduğu vurgulandı.

Mevcut tablo, hükümetin Pazartesi günü Meclis’i açmak için gerekli çoğunluğu sağlayamayabileceğine işaret ediyor. Bu nedenle gözler, hükümetin oturum öncesinde nasıl bir adım atacağına ve krizi büyütmeden çözüm üretip üretemeyeceğine çevrilmiş durumda.