Gazimağusa Belediyesi, Maraş Birlik ve Dayanışma Derneği ile Anadolu Mahallesi Muhtarlığı iş birliğiyle organize edilen Anadolu Mahallesi 7. Yöresel Kültür Festivali dün yapıldı.

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Anadolu kültürünün yaşatılması amacıyla düzenlenen geleneksel Anadolu Mahallesi Yöresel Kültür Festivali saat 10.30’da Şehit Osman Ahmet İlkokulu önünden hareket eden kortejle başladı.

Festivalin açılışına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Gazimağusa Başkonsolosu İlyas Çetin, Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, bazı bakanlar, milletvekilleri, Gazimağusa Belediyesi Meclisi üyeleri ve kent halkı katıldı.

Festivalde, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’a katkılarından dolayı plaket takdim edildi. Maraş-Der tarafından hazırlanan plaket Uluçay’a Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından verildi.

-Buruk

Anadolu Mahallesi Muhtarı Ali Buruk konuşmasında organizasyona katkılarından dolayı Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’a teşekkürlerini iletti; festival ile Anadolu kültürünün tanıtılması ve çocukların güzel bir gün geçirmesinin amaçlandığını kaydetti.

-Uluçay

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da, Gazimağusa’nın tarihi ile bir turizm şehri, liman şehri ve ülkenin en önemli üniversitesinin kentte yer alması ile bir öğrenci şehri olduğunu, geçen yıldan itibaren ise “Melekler Şehri” olarak anılmaya başlandığını kaydetti.

Gazimağusa’nın yaşanan acıları birlik ve beraberlik sayesinde sarmayı başardığını belirten Uluçay, ‘’Bu birlik ve beraberlik devam ediyor. Birlik ve beraberliğin olduğu yerde sorunların çözülmesi daha kolay olur. Bunu Gazimağusa yaşadı, ülkemize ve milletimize yaşatmaya devam ediyor. Halkımızın birlik ve beraberlik içinde kalmasını diliyorum’’ diye konuştu.