Ortaköy’de anahtarını evde unutan 20 yaşındaki Osman Mohamed, apartmanın damından iple dairesine girmeye çalışırken ipin kopması sonucu 15,75 metreden düşerek yaralandı.

Polis basın bültenine göre, dün meydana gelen olayda Osman Mohamed (E), dairesinin kapı anahtarını içeride unuttuğu gerekçesiyle, apartmanın damına çıkarak iple dairesine girmeye çalıştı. Söz konusu şahıs, o sırada ipin kopması sonucu 15,75 metre yükseklikten zemine düşerek yaralandı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şahıs, vücudunun muhtelif yerlerinde kırık teşhisiyle tedavi altına alındı.

- Zeytin ile harup ağaçlarını kesip, odunlarını da çalan iki kişi tutuklandı

Mersinlik’te bir arazi içerisinde, dün, T.T.(E-48) ve M.M’nin (E-38) yetkili makamdan izinsiz olarak yetişkin bir adet zeytin ile dört adet harup ağaçlarını motorlu testereyle kasten kökten kesip hasara uğrattıkları ve ağaçların odunlarını da çaldıkları tespit edildi.

Yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklandı. İki adet motorlu testere ve çalınan odunlar kullanımlarındaki van araç ile birlikte emare alındı.

- İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Ülke genelinde, dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

- 28 yaşındaki kayıp şahıs bulundu

Girne’de 3 Ocak’tan bu yana kayıp olduğu bildirilen 28 yaşındaki Faras Ahmed Abdullah Mohammed (E) bulundu.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.