Anayasa Mahkemesi, demokratik hukuk devleti ilkelerini güçlendiren kritik bir karara imza atarak, Meclis onayı almayan Yasa Gücünde Kararnamelerin (YGK) geçerliliğine son verdi.

​Lefkoşa’da yankı uyandıran karara göre, yürürlüğe girmesinin üzerinden 90 gün geçtiği halde Cumhuriyet Meclisi’nden geçmeyen tüm Yasa Gücünde Kararnameler otomatikman hükümsüz sayılacak.

​"300’den Fazla Kararname Yürürlükten Kalktı"

​Duayen Avukat Süleyman Dolmacı tarafından Anayasa Mahkemesi’ne taşınan dava sonucunda çıkan bu net karar, siyasi dengeleri değiştirecek nitelikte. Kararın hukuki sonuçları şu şekilde değerlendiriliyor:

​Geçersizlik: UBP-HP ve UBP-DP-YDP hükümetleri döneminde çıkarılan ve hâlen yürürlükte görünen 300’den fazla kararnamenin an itibarıyla yürürlükten kalktığı belirtiliyor.

​Hukuki Dayanak: Mahkeme, Meclis iradesini baypas eden uygulamaların anayasaya aykırı olduğuna hükmederek "90 gün" sınırını kesin bir kural olarak belirledi.

​Halkın İradesi ve Parlamenter Sistem Vurgusu

​Kararın ardından yapılan değerlendirmelerde, bu sonucun sadece hukuki bir zafer değil, aynı zamanda parlamenter sistemin bir kazanımı olduğu vurgulandı. Metinde yer alan ifadelerde, "Halkın iradesi kazanmıştır; dikta başkanlık rejimine karşı demokratik hukuk sistemi galip gelmiştir" denilerek kararın siyasi anlamdaki önemine dikkat çekildi.