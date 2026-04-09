Anayasa Mahkemesi, demokratik hukuk devleti ilkelerini güçlendiren kritik bir karara imza atarak, Meclis onayı almayan Yasa Gücünde Kararnamelerin (YGK) geçerliliğine son verdi.
Lefkoşa’da yankı uyandıran karara göre, yürürlüğe girmesinin üzerinden 90 gün geçtiği halde Cumhuriyet Meclisi’nden geçmeyen tüm Yasa Gücünde Kararnameler otomatikman hükümsüz sayılacak.
"300’den Fazla Kararname Yürürlükten Kalktı"
Duayen Avukat Süleyman Dolmacı tarafından Anayasa Mahkemesi’ne taşınan dava sonucunda çıkan bu net karar, siyasi dengeleri değiştirecek nitelikte. Kararın hukuki sonuçları şu şekilde değerlendiriliyor:
Geçersizlik: UBP-HP ve UBP-DP-YDP hükümetleri döneminde çıkarılan ve hâlen yürürlükte görünen 300’den fazla kararnamenin an itibarıyla yürürlükten kalktığı belirtiliyor.
Hukuki Dayanak: Mahkeme, Meclis iradesini baypas eden uygulamaların anayasaya aykırı olduğuna hükmederek "90 gün" sınırını kesin bir kural olarak belirledi.
Halkın İradesi ve Parlamenter Sistem Vurgusu
Kararın ardından yapılan değerlendirmelerde, bu sonucun sadece hukuki bir zafer değil, aynı zamanda parlamenter sistemin bir kazanımı olduğu vurgulandı. Metinde yer alan ifadelerde, "Halkın iradesi kazanmıştır; dikta başkanlık rejimine karşı demokratik hukuk sistemi galip gelmiştir" denilerek kararın siyasi anlamdaki önemine dikkat çekildi.
Anayasa Mahkemesi’nden Tarihi Karar: Yasa Gücünde Kararnameler Dönemi Sona Erdi
