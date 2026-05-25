Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bugün bir yolcu trenini hedef alan terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yayımlanan kınama mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bugün bir yolcu trenini hedef alan terör saldırısında meydana gelen can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Bu terör eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz.

Hayatını kaybedenlerin yakınları ile dost ve kardeş Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz.”