Kalkanlı Anıt Zeytin Ağaçları Koruma Birliği organizasyonuyla, "Kültürel mirasımız anıt zeytin ağaçlarının yaşatılması ve turizme kazandırılması için neler yapılmalı?" konulu toplantı ODTÜ Kültür Kongre Merkezi’nde yapıldı.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, Kalkanlı Muhtarlığı ve ilgili kurum kuruluşların işbirliğiyle düzenlenen toplantı Kalkanlı Anıt Zeytin Ağaçları Koruma Birliği Başkanı Osman Kaş'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Osman Kaş, toplantıda yaptığı konuşmada, Kalkanlı anıt zeytin ağaçları bölgesinin önemli bir değere sahip olduğunu belirtti. Bu değerlere sahip çıkmak ve gelecek nesillere teslim etmek amacıyla çalıştıklarını ifade eden Kaş, bölgenin idare planının hayata geçirilmesiyle birçok sıkıntının çözüm yollarının bulunacağını kaydetti.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Genel Sekreterİ Prof. Dr. Abdullah Ekinci de, bölgeye ve bölge halkına destek olmayı misyon edindiklerini kaydetti. Bölgenin daha organize, sürdürülebilir ve verimli bir planla korunup geliştirilebileceğine vurgu yapan Ekinci, üniversite olarak bu konuda ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.