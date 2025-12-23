Ankara Esenboğa'dan kalkan Libya heyetini taşıyan özel bir jetin Haymana civarında düştüğü açıklandı.

Düşen uçağın enkazına ulaşıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jette Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu beş yolcu bulunduğunu açıkladı.

Libya Genelkurmayı Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ı da taşıyan jet Haymana Kesikkavak Köyü 2 kilometre güneyinde bulunan Selamalmaz Tepesi'ne düştü

-“Libya Genelkurmay Başkanı Uçakta Bulunmaktadır”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya irtibat kesilen özel jet ile ilgili sosyal medyadan açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın o paylaşımı; “Bu akşam saat 20.10’da Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir.Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır. Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.”