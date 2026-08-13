Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ankara’daki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Görüşmede Gazze’deki ateşkes süreci, insani yardımlar, Filistin’in geleceği ve Batı Şeria ile Kudüs’te artan gerilim ele alındı.

Abbas, Gazze’de ateşkes sağlanmasına rağmen insani yardımların henüz yeterince ulaşmadığını belirterek, Gazze’nin Filistin Devleti’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Filistin halkının bağımsızlık ve özgürlük hedefinden vazgeçmeyeceğini söyleyen Abbas, Türkiye’nin desteğinin devam etmesini istedi.

Erdoğan ise Türkiye’nin Filistin davasını her platformda güçlü şekilde savunmayı sürdüreceğini belirtti. İsrail’in Batı Şeria ve Kudüs’teki uygulamalarını eleştiren Erdoğan, Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesine karşı olduklarını ifade etti.

1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin devletinin kurulması için mücadele edeceklerini kaydeden Erdoğan, Gazze’de yeniden imar sürecinin başlatılması ve güvenliğin sağlanması için gerekli koşulların bir an önce oluşturulması gerektiğini söyledi.

İki lider ayrıca Filistin’de yapılması planlanan yasama ve başkanlık seçimlerinin, Filistinliler arasındaki birlik ve uzlaşıya katkı sağlaması temennisinde bulundu.