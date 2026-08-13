Fethiye açıklarında bir gezi teknesi alevlere teslim oldu.

115 kişi olduğu teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın nedeniyle büyük panik yaşandı.

115 KİŞİ DENİZE ATLADI!

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine teknede bulunan aralarında çocukların da olduğu 115 kişi, can yeleklerini giyerek denize atladı.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizde bulunan yolcuların güvenli şekilde tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı. Çevredeki bazı tekneler de kurtarma çalışmalarına destek verdi.

TEKNE BATTI!

Yangın nedeniyle teknenin büyük bölümünde hasar oluşurken, teknenin daha sonra batmaya başladığı öğrenildi.

Denize atlayan yolcuların ekiplerin çalışmasıyla güvenli şekilde tahliye edilmesi için çalışmalar sürdürülürken sağlık ekipleri de karaya çıkarılan vatandaşların kontrollerini yaptı.