Ankara’da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle zemin kattaki bazı ev ve iş yerlerini su bastı, kanalizasyonlar taştı. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, çevredekilerin yardımıyla güvenli alanlara taşındı.

Dün akşam saatlerinde başlayan fırtına ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın dinmesini bekledi.

Kentte, yağış nedeniyle zemin kattaki bazı ev ve iş yerlerini su bastı, kanalizasyonlar taştı. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, belediye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla güvenli alanlara taşındı.

Fırtına nedeniyle Keçiören ve Çankaya ilçelerinde ağaçlar devrildi, Mamak Cengizhan Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçtu. Keçiören ilçesinde suyla dolan bölgelerde mahsur kalan kişiler iş makineleriyle tahliye edildi.

Gün Sazak Caddesi'nde şiddetli yağışın etkisiyle sürüklenen taş ve toprak ana yola yığıldı, bazı araçlar zarar gördü.

Sıhhiye'de ana yollarda biriken sular nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB), sağanak nedeniyle 1869 araç ve 2 bin 312 personelle görev yaptığı bildirildi.

ABB'den yapılan açıklamada, barınma ihtiyacı olan vatandaşlar için misafirhane hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, barınma desteği başvurularının 153 Çağrı Merkezi üzerinden alınacağı bilgisi verildi.

-Oto yıkama dükkanında mahsur kaldı

Öte yandan, Keçiören'de yardım etmek için arkadaşının oto yıkama dükkanına gelen Hasan Yiğitel, yağışın artmasıyla iş yerinde mahsur kaldı.

Yaşadıklarını AA'ya anlatan Yiğitel, suyun çok hızlı yükseldiğini, arkadaşının arabasının üstüne çıkarak yardım beklemeye başladığını belirtti.

Bağırarak çevreden yardım istediğini söyleyen Yiğitel, şunları kaydetti:

"Arkadaşım olmasa boğulmuştum. Yardım bekledim ve bağırdım. Arkadaşlarımı aradım. En son burada kurye arkadaşlar vardı. Onlar beni yönlendirdiler. Suyun içine girmem gerektiğini söylediler. Ben biraz tedirgin oldum ve korktum. Su seviyesi benim boyuma kadar geldi. Oradan çıkışa kendi çabamla geldim. Ayağım yere basıyordu. Yer kaygandı, tutunacak bir yer yoktu. Orada bir tane lastik vardı. Lastiği kendime kalkan olarak kullandım. Zaten yüzme bilmiyorum. Lastiği kullanarak, çıktım ve arkadaşlar beni karşıladı."

Keçiören'de evini su basan Bülent Yılmaz da binanın giriş katında yaklaşık 15 yıldır oturduğunu, her yıl benzer olayları yaşadıklarını ifade etti.

Yağmur sularının bahçe duvarını yıkarak bahçeye girdiğini anlatan Yılmaz, ardından çöp konteynerini önüne katıp dairenin camını kırdığını, sonra da evi ve apartmanın zemin katını su bastığını anlattı.

Yılmaz, ekiplerin geç geldiğini belirterek, mağdur olduklarını dile getirdi.

Su baskınının meydana geldiği sokakta yaşayan yaşlı bir kadın, oturduğu binadan vatandaşların çabasıyla tekerlekli sandalyede tahliye edildi. Bazı vatandaşlar ise kepçe yardımıyla sokaktan çıkarıldı.

Olay yerine gelen AFAD ekipleri, sağanak nedeniyle bir binanın bodrum katında duvarı yıkılan daireden 1'i yaralı 3 kişiyi kurtardı. Yaralı, ambulansla yakında bulunan hastaneye sevk edildi.

Su baskını nedeniyle sokaktaki 2 apartmanda elektrik sorunu yaşandı, apartman sakinleri binalardan tahliye edildi.

Hasar gören araçlar, suların ekiplerce tahliye edilmesinin ardından çekiciyle bölgeden kaldırıldı.

-"Biz bu durumu her sene yaşıyoruz"

Su baskınının yaşandığı sokakta ikamet eden Berna Arslan, "Biz bu durumu her sene yaşıyoruz. Her sene binamızda duvarlar yıkılıyor, sular ikinci katımıza kadar giriyor ve elektriğimiz gidiyor. Her sene yardım istiyoruz. Burası gölet gibi, her taraftan su buraya toplanıyor. Hala korkuyorum, bina o kadar suyun altında kaldı ki artık yıkılacak diye korkuyoruz. 6 tane araç birbirine girdi, elektrik direği yıkıldı. Bizim duvarımız da ondan yıkıldı. Burada maddi hasar çok fazla." ifadelerini kullandı.

Murat Türker, 1071. Sokak'ta su baskınlarının neredeyse her sene yaşandığını belirtti. Türker, "Yukardaki caddeden su aşağıya akıyor, ufak bir yağmur yağdığı zaman burası hep su doluyor. Alt katları bırakın apartmanların otoparkları bile su altında kalmış. Buranın tek sorunu bu rögarların yetersizliği. Burası çukurda kaldığı için bu sorun her sene yaşanıyor." dedi.

Murat Denemeci de yağmurun aniden bastırdığını, iki binada elektrik sorunu yaşandığını ifade etti.

Öte yandan, sağanak sonucu yaşanan su baskını anı mahalle sakinlerince cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, 1071. Sokak üzerinde bulunan araçların suyla beraber savrulduğu ve mahalle sakinlerinin konutlarından çıkmaya çalıştığı panik anları yer aldı.