Yoğun bakımda tedavi gören ve dün entübe edilen eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen hayatını kaybetti.

Eski CHP Genel Başkanı, gazeteci-yazar Altan Öymen çoklu organ yetmezliği nedeniyle 93 yaşında hayatını kaybetti.

6 hafta önce akciğer operasyonu geçiren Öymen, solunum yetersizliği nedeniyle üç gündür yoğun bakımda tedavi görüyordu.Altan Öymen'in tedavi gördüğü hastaneden, "Sayın Mehmet Altan Öymen, 6 hafta önce akciğer kanseri tanısıyla hastanemizde başarılı bir akciğer operasyonu geçirmiştir ve 1 hafta sonra sağlıkla taburcu olmuştur. Ancak yaklaşık 15 gün önce viral pnömoni (akciğer enfeksiyonu) nedeniyle hastamız Sayın Mehmet Altan Öymen hastanemize tekrar yatırılmıştır. Akciğer enfeksiyonunun hızla ilerlemesi sonucu gelişen solunum yetersizliği nedeniyle 3 gündür yoğun bakım ünitemizde takip edilen hastamız Sayın Mehmet Altan Öymen, bugün çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 14:38'de hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun." açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Altan Öymen'in yeri dolmaz. Dimdik ayakta durdu. Kendisinden siyasette çok şey öğrendik. Yerini nasıl doldururuz bilmiyorum. Başımız sağ olsun, çok üzgünüz" dedi.

CHP'li siyasetçilerden de peş peşe taziye mesajları geldi.