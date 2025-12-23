Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Al-Haddad'ın içinde bulunduğu Esenboğa Havalimanı'ndan havalanan uçakla irtibatın kesildiğini açıkladı.

Yerlikaya, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan özel bir jet ile radar bağlantısının kesildiğini açıkladı.

Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"Bu akşam saat 20.10’da Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir.

Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır.

Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."