Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu sabah acil olarak Antalya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Gece saatlerinde ani sağlık problemi yaşayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e tutuklu bulunduğu Döşemealtı L Tipi Cezaevi revirinde ilk müdahale yapıldı.
Böcek’in böbrek, mide ve boyun bölgelerinde yaşadığı ani rahatsızlık nedeniyle hastaneye götürüldüğü öğrenildi.
Durumu ciddileşen Böcek bu sabah saatlerinde cezaevi yönetimi tarafından hastaneye sevk edildi.
Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alan "rüşvet" soruşturması kapsamında 5 Temmuz'da tutuklanmıştı.