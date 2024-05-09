İstanbul Havalimanı'nda dün gövdesi üzerine inen uçağın ardından bu kez benzer bir durum Antalya'da yaşandı. Corendon Havayolları'na ait Köln-Gazipaşa seferini yapan uçak ön tekerinin patlaması sonucu gövde üzerine indi. Yolcular uçaktan tahliye edilirken, herhangi bir yaralanma olmadığı açıklandı. Olayın ardından uçakta ve pistte hasar oluştuğu belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Corendon Airlines'a ait Köln-Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren B738 tipindeki uçağın, piste inişinin ardından lastiğinin patlaması sonucu ön dikmesinin hasar aldığını, 184 yolcu 6 mürettebattan oluşan 190 kişinin tahliyesinin tamamlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"9 Mayıs 2024 tarihi saat 11.00 dolaylarında Corendon Airlines’e ait Köln - Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren B738 tipindeki uçağın, piste inişini müteakip lastiği patlamış, ön dikmesi hasar almıştır. Pistte kalan uçaktaki 184 yolcu 6 mürettebattan oluşan toplam 190 kişinin tahliyesi tamamlanmıştır. Yolcularda herhangi bir yaralanma durumu meydana gelmemiştir. İlk belirlemelere göre ise piste hasar oluşmamıştır. Pist notamlı olup beklenen uçuşlar Antalya’ya divert ettirilecektir. Teknik ekibin incelemesini müteakip uçağın pistten çekilme işlemi yapılacaktır."

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA DA BİR KARGO UÇAĞI GÖVDE ÜZERİ İNİŞ YAPMIŞTI

İstanbul Havalimanı'nda da dün FedEX Havayolları'na ait Paris-İstanbul seferini yapan kargo uçağı, iniş takımları açılmayınca gövdesi üzerine iniş yapmak zorunda kalmıştı. O olayda da can kaybı yaşanmamıştı.