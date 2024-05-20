Antalya'da Uluslararası Çocuk Futbol Şenliği'nde Perçinci Spor Okulu U8 Takımı 3. Oldu

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Çocuk Futbol Şenliği'nde Perçinci Spor Okulu U8 takımı, turnuvayı 3. olarak başarılı bir şekilde tamamladı. Corendon Antalyaspor Stadyumu'nda gerçekleştirilen kupa töreni, izleyicilerin ve ailelerin büyük ilgisini çekti.

Çocukların bu gösterdiği performans, sadece onları değil, aynı zamanda okulu da gururlandırdı ve gelecek turnuvalar için güçlü bir motivasyon kaynağı sağladı.