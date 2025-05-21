Apartman boşluğuna düşen 17 yaşındaki Mehmet Emin Duruel (E-17) ağır yaralandı.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 01.00 sıralarında, Duruel, Gönyeli Poyraz Sokak’ta bir apartmanın arkasında arkadaşıyla şakalaşıp konuşurken 1 metre yükseklikteki duvar üzerinden atladı ve duvarın arka kısmında bulunan yaklaşık 5 metre derinlikteki apartman boşluğuna düştü.
Hamitköy Atatürk Caddesi’nden Kuzey Çevre Yolu'na çıkış bağlantısında ve Mehmetçik Sokak’ta asfaltlama yapılacak
Duruel, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.