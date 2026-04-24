Dörtyol’da yapımı devam eden bir inşaatta meydana gelen iş kazasında 26 yaşındaki Pakistan uyruklu Hammad Pakıstanı hayatını kaybetti.

Dörtyol’da bugün, saat 14:15 sıralarında, yapımı devam etmekte olan bir inşaatın altıncı katındaki balkonunda bulunan Pakistan uyruklu Hammad Pakıstanı (E-26) dengesini kaybederek yaklaşık 19 metre yükseklikten aşağıya düşmek suretiyle ağır şekilde yaralandı.

Olayda yaralanan işçi kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma devam ediyor.