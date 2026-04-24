Basın Emekçilri Sendikası (Basın-Sen), akademisyen ve sanatçı Prof.Dr. Senih Çavuşoğlu’nun N-82 koduyla Türkiye’ye alınmadığını belirterek bu uygulamayı eleştirdi.

Basın-Sen Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, uygulamanın kabul edilemeyeceği belirtildi ve Cumhurbaşkanı ile hükümetin bu uygulamaya sessiz kalmaması istendi.

Senih Çavuşoğlu'nun, Türkiye’de milli güvenlik açısından sakıncalı görülenlere uygulanan N-82 kodu gerekçe gösterilerek, Antalya Havalimanı’nda ülkeye girişine izin verilmediği belirtilmişti.