Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR), Avrupa Parlamentosu'nun 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'na ilişkin kararını tarihi ve hukuki gerçeklerle bağdaşmadığı gerekçesiyle eleştirirken, Avrupa Parlamentosu'nun "Rum yalanlarının payandası olarak itibarını kaybettiğini" ifade etti.

Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR), Avrupa Parlamentosu'nun 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'na ilişkin kabul ettiği karara yönelik yazılı bir basın açıklaması yayımladı. TİMBİR Genel Başkan Vekili Ertan Birinci imzasıyla yapılan açıklamada, kararın tarihi ve hukuki gerçekleri yansıtmadığı belirtilerek tepki gösterildi.

Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"AP Rum Yalanlarının Payandası olarak itibarını kaybetmiştir.

Avrupa Parlamentosu’nun Kıbrıs Barış Harekâtı’na İlişkin Kararını Kınıyoruz

Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) olarak, Avrupa Parlamentosu’nun 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’na ilişkin kabul ettiği, tarihi ve hukuki gerçeklerle bağdaşmayan, tek taraflı değerlendirmeler içeren kararını şiddetle kınıyor ve reddediyoruz.

Kıbrıs Barış Harekâtı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 1960 Garanti Antlaşması’ndan kaynaklanan hak ve yükümlülükleri çerçevesinde gerçekleştirilmiş meşru bir müdahaledir. Harekât; Kıbrıs Türk halkının can güvenliğinin sağlanması, anayasal düzenin yeniden tesisi ve adada yaşanması muhtemel daha büyük insani felaketlerin önlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Tarihi gelişmeler ve uluslararası hukukun ortaya koyduğu gerçekler dikkate alındığında, bu müdahalenin hukuki ve fiilî gerekçeleri açık biçimde ortadadır.

Aradan geçen elli yılı aşkın süreye rağmen Avrupa Parlamentosu’nun tarihi olayları siyasi saiklerle yeniden yorumlamaya çalışması, Kıbrıs meselesinin çözümüne katkı sunmadığı gibi taraflar arasındaki güven ortamını da zedelemektedir. Hukuki gerçekler yerine tek taraflı siyasi değerlendirmelerin esas alınması, çözüm çabalarını desteklemek yerine yeni kutuplaşmalara zemin hazırlamaktadır. Avrupa Parlamentosu’nun bu yöndeki kararlarının hukuken bağlayıcı nitelik taşımadığı da unutulmamalıdır.

Kıbrıs’ta kalıcı ve adil bir çözüm; adadaki iki halkın egemen eşitliği, eşit uluslararası statüsü ve karşılıklı saygı temelinde mümkündür. Kıbrıs Türk halkının doğuştan sahip olduğu hakların ve meşru beklentilerinin görmezden gelinmesi, barışa değil çözümsüzlüğe hizmet etmektedir. Uluslararası toplumun, taraflardan birini dışlayan değil, hakkaniyeti ve uluslararası hukuku esas alan dengeli bir yaklaşım benimsemesi büyük önem taşımaktadır.

Basın; tarihî olayların doğru anlaşılmasına katkı sunan, kamuoyunun sağlıklı bilgiye erişimini sağlayan en önemli kurumlardan biridir. Basın özgürlüğü kadar doğru, tarafsız ve doğrulanabilir bilgiye dayalı yayıncılık da evrensel bir sorumluluktur. Bu nedenle medya kuruluşlarının, tarihî ve hukuki meseleleri siyasi yaklaşımların etkisinde kalmadan, uluslararası hukuk, tarihî belgeler ve somut olgular ışığında değerlendirmesi gerektiğine inanıyoruz.

Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) olarak; tarihi gerçeklerin çarpıtılmasına karşı durmaya, doğru ve güvenilir bilginin kamuoyuna ulaştırılmasına katkı sunmaya, Kıbrıs Türk halkının haklı davasını uluslararası hukuk ve tarihî gerçekler çerçevesinde desteklemeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz."