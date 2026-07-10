Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar, Avrupa Parlamentosu’nun son kararını tarihi gerçeklere aykırı bulduklarını ifade ederek, tepki gösterdi.

Yazılı açıklama yapan Gülbahar, Kıbrıs’ta Rum-Yunan ikilisi tarafından yok edilmek istenen tarafın Kıbrıs Türk halkı olduğunu belirtti. Avrupa Parlamentosu’nun son kararının kendileri açısından geçersiz olduğunu ifade eden Gülbahar, “Ne isterlerse yapsınlar. Anavatan Türkiye ile KKTC sağlam duracak; egemenliğimize, devletimize, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmaya devam edecek ve onların emellerini boşa çıkaracaktır.” ifadelerine yer verdi.

Rumların daha 1800’lü yılların ortalarından itibaren Kıbrıs’ı Yunan yapmak hayaline kapıldığını belirten Gülbahar, “Bunu da 15 Temmuz 1974’te faşist Yunan cuntası ile EOKA-B’nin tam desteğiyle gerçekleştirmek istemiştir.” dedi.

“Türkiye, 1958’de, 1963’te, 1964’te, 1967’de ve 1974’te Kıbrıs Türkü’nün yardımına gelmeseydi, Rum-Yunan ikilisi çoktan Kıbrıs Türkü’nü katliamlardan geçirerek adayı Yunanlaştırmış olacaktı.” diyen Gülbahar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Avrupa Parlamentosu bunları bilmiyor mu? EOKA niçin kuruldu, bilmiyor mu? 1963’te Kıbrıs Türk köylerinde kadınların, çocukların ve savunmasız insanların nasıl katledildiğini, Binbaşı Nihat İlhan’ın eşi ile çocuklarının neden hunharca öldürüldüğünü, 1974’te Muratağa, Atlılar, Sandallar ve Taşkent’te bebekler de dahil Kıbrıs Türkü’nün toplu mezarlara kimler tarafından gömüldüğünü bilmiyor mu? Türkiye’ye yönelttikleri diğer asılsız suçlamaların asıl sorumlusunun Rum-Yunan faşistleri olduğunu bilmiyorlar mı? 15 Temmuz 1974 Faşist Yunan darbesi sırasında Makarios yanlılarına yapılanlardan haberleri yok mu? Türkiye’nin, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı ile sadece Kıbrıs Türkü’nü katliamlardan ve tecavüzlerden kurtarmadığını Rum toplumunun çok büyük bir kesimini de kurtardığını bilmiyorlar mı? Elbette biliyorlar. Ancak bilmezden geliyorlar.”

- “Kıbrıs Türkü’nün yaşadığı acıları, uğradığı katliamları ve verdiği varoluş mücadelesini görmezden gelmeyi tercih ediyorlar"

Avrupa Parlamentosu’nun Rum-Yunan tezlerini esas aldığını belirten Gülbahar, Kıbrıs Türkü’nün yaşadığı acıları, uğradığı katliamları ve verdiği varoluş mücadelesini görmezden gelmeyi tercih ettiklerini belirterek, “Onlar için Rum-Yunan ikilisi ‘kardeş’, biz ise ‘öteki’yiz.” ifadesini kulandı.

Avrupa Parlamentosu’nun son kararının kendileri açısından geçersiz olduğunu ifade eden Gülbahar, “Ne isterlerse yapsınlar. Anavatan Türkiye ile KKTC sağlam duracak; egemenliğimize, devletimize, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmaya devam edecek ve onların emellerini boşa çıkaracaktır.” dedi.

Ne Anavatan Türkiye’nin ne de KKTC’nin Avrupa Birliği’ne gerekenden fazla önem vermemesi gerektiğini dile getiren Gülbahar, sözlerine şöyle devam etti:

“Gelecek bizimdir. Yeter ki hak yolundan ve doğruluktan sapmayalım; devletimizi düzgün idare edelim, birlik içinde olalım ve davamıza sahip çıkalım. Avrupa Birliği ve onun bir organı olan Avrupa Parlamentosu Türkiye’yi kendi içine almak istemiyor. Kıbrıs’ta adaletli, gerçekçi bir anlaşma olmasından yana değillerdir. O nedenle saçma sapan gerekçeler, çıkışlar, kararlarla Rum-Yunan ikilisinin arkasına saklanarak bu amaçlarını canlı tutuyorlar.”