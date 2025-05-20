Güney Lefkoşa’da pazar gecesi oynanan APOEL-Omonia futbol karşılaşmasının ardından olaylar yaşandı, iki kişi tutuklandı.

Alithia ve diğer gazeteler, APEOL ile Omonia arasında pazar gecesi oynanan derbi maçı öncesinde, maç sırasında ve sonrasında da olaylar çıktığını, bir grup fanatiğin ise maç sonrasında Omonia takımının Lefkoşa’daki lokaline saldırdıklarını yazdılar.

Gazete, olayların maç öncesinde başladığını, sahanın araç park yerinde toplanan bir grup APOEL taraftarının yoldan geçen araçlara taş attıklarını ve bir araçta hasar meydana geldiğini belirtirken, yine maç öncesinde park yerinde sözlü saldırılarda bulunan 44 yaşındaki bir kadının ise tutuklandığını aktardı.

Kadının mahkeme tarafından 600 Euro cezaya çarptırıldığı, maç sırasında da APOEL taraftarlarının türbinlerdeki demir parmaklıkları kırarak Omonia taraftarlarına saldırmaya çalıştıkları belirtilirken maç sırasında saha bakım görevlisinin ise yerden bir nesneyi almak isterken kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradığı ifade edildi.

Gazete, görevlinin hastanedeki ilk tedavisinin ardından taburcu edildiğini vurguladı.

- -Maç sonrası maskeli kişiler Omonia lokaline saldırdı

Gazete, karşılaşmayı 2-1 kaybeden APOEL taraftarlarından maskeli bir grubunun ise, “Lakatamia” semtinde bulunan ve Omonia’nın “fun clup” binası olarak da kullanılan bir lokale saldırıda bulunduklarını yazdı.

Haberde, ellerinde sopa, tuğla ve demir çubuklar olan kişilerin, o sırada içeride bulunan 30, 68 ve 31 yaşlarındaki üç kişiyi darp ettikleri, lokal içerisindeki eşyalara da ciddi şekilde zarar verdikleri belirtilirken, Rum polisinin söz konusu olayla ilgili dün iki kişiyi tutukladığı aktarıldı.

Rum polisinin olaylara ilişkin soruşturması sürerken AKEL’den dün yapılan açıklamada ise “saldırının futbol takım taraftarı olmakla bir ilişkisi olmadığı, aşırı sağcı unsurların saldırıyı gerçekleştirdiği” vurgulandı.