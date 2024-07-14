Apple, akıllı saati Apple Watch için geliştirdiği yeni özellik paketini tanıttı. Şirkete göre hücresel bağlantılı bu saatle çocuklar dışarıdayken de ebeveynleriyle bağlantıda kalabilecek ve onların endişelerini giderebilecek.

Apple, ürünlerini genç kullanıcılara ulaştırmak için yeni bir taktik deniyor. Şirket çocuklara yönelik Apple Watch özellik paketi için yeni bir online pazarlama çalışması başlattı. Apple Watch'u "çocuklar için harika bir çağrı" olarak nitelendiren hamle, ebeveynlerin akıllı telefon için yaşı küçük olan çocuklarıyla iletişimde kalmanın yollarını gösteriyor. Apple'ın web sitesinde ürünle ilgili "Araması ve mesaj atması kolay. Nerede olduklarını biliyoruz. Onları aktif tutmanın harika yolu. Onlar için bağımsızlık ve sizin için gönül rahatlığı" deniyor.

Ebeveynlerin çocuklarının konumunu takip etmelerini ve aygıtı yönetmelerini sağlayan yazılım "Apple Watch For Your Kids" olarak adlandırılıyor. Bu özellik daha önce "Aile Kurulumu" olarak adlandırılıyordu. Apple'ın iddiasına göre hücresel bağlantılı bir saat, çocukları dışarıdayken evi aramalarını ya da mesaj atmalarını sağlayarak ebeveynlerin içini rahatlatacak. Apple'ın açıkça söylemediği şey ise saatin güvenlik ve bağlantı özellikleri sunarken akıllı telefonlarla birlikte gelen dikkat dağıtıcı sosyal medya uygulamaları ve oyunlardan arındırılmış olması.

ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKİYOR

Apple'ın çocuklara yönelik hamlesi ABD'de sosyal medya kullanımının zararları nedeniyle bazı okullarda akıllı telefonların yasaklanması gündemde olduğu bir döneme denk geldi. Pew Araştırma Merkezi'ne göre, lise öğretmenlerinin %72'si ve tüm öğretmenlerin %33'ü cep telefonlarının sınıfta önemli bir sorun olduğunu söylüyor.

2023'TE SATIŞLARI DÜŞTÜ

Genç kitleler, Apple'ın neredeyse on yıl önce piyasaya çıkan Apple Watch için kritik önem taşıyor. Apple aynı zamanda cihazı, düşme veya araba kazasını tespit edebilen ya da kalp sağlığını izleyebilen güvenlik özellikleriyle yaşlılara da pazarlıyor. Apple 2023 yılında, 2022 yılına kıyasla %3 düşüşle 39,85 milyar dolarlık giyilebilir ürün satışı bildirdi. Giyilebilir ürün satışları gelirin yaklaşık %10'unu oluşturdu.