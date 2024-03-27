Lefkoşa’da iki kişinin üzerinde ve aracında yapılan aramada uyuşturucu ve mınçıka gibi saldırı amaçlı aletler bulundu.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) tarafından dün yapılan operasyon kapsamında, B.S.(E-20) ve M.D.K’nin (E-19) üzerleri ve kullanımlarındaki araçta yapılan aramada 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 2 çakı, 2 bıçak, beysbol sopası ve mınçıkayı kanunsuz olarak bulundurdukları tespit edilerek emare olarak alındı.

B.S.(E-20) ve M.D.K. tutuklandı.