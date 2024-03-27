Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü, ilk kez incir tiplerinden iki, üzüm tiplerinden de bir tanesinin tescillendiğini açıkladı.

Enstitüden yapılan yazılı açıklamada, yerli kara incirlerden seçilen bir tipin "Ada Karası", beyaz incir tiplerinden Andolina olarak bilinen tipin "Ada Lokumu" ve yerli beyaz üzüm tiplerinden seçilen bir tipin de “Ada İncisi" olarak tescil edildiği belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığına Bağlı Tohum Tescil ve Sertifikasyon Merkezi'nce tescillenen incir tiplerinden "Ada İncisi"nin aralıkta olgunluğa erişen meyvesi var.

Açıklamada, 2025’te üzüm, incir, harnup ve zeytin tiplerinden birer tipin daha tescili için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Tescilli incir ve ürün tiplerinin fidan üretimine, 2025’te başlanacak.

-Ürün özellikleri...

Ada İncisi, beyaz bağ üzümü; sofralık, şaraplık, zivaniyalık, tanelerin olgunlaşmaya başlama zamanı ağustosun birinci haftasından itibaren, salkım yoğunluğu orta.

-İncirler

Ada karası; kolay soyulabilen, geç olgunlaşan (kasımın ikinci haftasından itibaren), orta boy meyve veren bir tip.

Ada Lokumu; kolay soyulabilen, çok geç meyve veren (aralığın birinci haftasından itibaren, ürün ağırlığı hafif olan bir tip.

-Tescil süreci

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Tarım Dairesi ile T.C. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Asma Genetik Kaynakları" ve "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde İncir Seleksiyonu ve Muhafazası" projeleri kapsamında, ülkedeki üzüm bağları ve incir ağaçları incelendi.

Çalışmada farklı asma ve incir tipleri işaretlendi, meyve ve bitki özellikleri kaydedildi daha sonra Türkmenköy Araştırma İstasyonunda koleksiyon ve muhafaza parselleri kuruldu.

Yerli üzüm ve incir tiplerinin toplanması, tanımlanması ve dünya literatüründe kayıt altına alınması için çalışmalar yapıldı. Meyvelerin karakteristik özellikleri UPOV kriterlerine göre belirlendi. Yerli Beyaz Üzümü ile Kıbrıs Yerli Kara ve Andolina incir tipleri arasında yapılan seleksiyon çalışmalarının ardından, meyve tipleri 2022 yılından itibaren 2 yıl boyunca farklılık, yeknesaklık ve durulmuşluk testlerine tabi tutuldu.

Yürütülen projeler TC Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse ediliyor.