Girne - Değirmenlik Anayolu üzerinde, Arapköy yakınlarında iki aracın çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, dokuz kişi ise yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada yaralananların tedavileri Girne Dr Akçiçek Hastanesinde sürüyor.

Bu kazayla birlikte, 1 Ocak tarihinden itibaren ülkede meydana gelen toplam 17 kazada 19 kişi yaşamını yitirmiş oldu.