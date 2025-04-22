Girne - Değirmenlik Anayolu üzerinde, Arapköy yakınlarında iki aracın çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, dokuz kişi ise yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada yaralananların tedavileri Girne Dr Akçiçek Hastanesinde sürüyor.
Yedidalga Plajı’nda çevreye gelişi güzel şişeleri atan kişilere ulaşıldı ve yarattıkları kirlilik temizlettirildi
Bu kazayla birlikte, 1 Ocak tarihinden itibaren ülkede meydana gelen toplam 17 kazada 19 kişi yaşamını yitirmiş oldu.