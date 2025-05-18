Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Geleceğimizi gençler belirleyecek, biz de onlara her alanda destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Arıklı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919'da Samsun’a çıkmasıyla milletimizin bağımsızlık ve özgürlük meşalesi yakılmış oldu. 19 Mayıs’ta yurdu işgal edenlere karşı başlatılan bu direniş, Türk milletinin karakterini ortaya koymuş ve vatan topraklarının kaderini değiştirmiştir. Atatürk’ün bu anlamlı günü gençliğe armağan etmesi ise onlara duyduğu güvenin en büyük göstergesidir.”

-Arıklı: “Gençlerimize her alanda destek olmaya devam edeceğiz”

Arıklı, “Geleceğimizi gençler belirleyecek, biz de onlara her alanda destek olmaya devam edeceğiz.” diyerek, “Bu vesileyle başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık mücadelesinde şehit düşenleri ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 19 Mayıs kutlu olsun.” ifadesini kullandı.