Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Meteoroloji Dairesi Sismoloji Bölümünün geliştirilmesi çalışmaları kapsamında KKTC’de bulunan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ekibini kabul etti.

Bakanlık açıklamasına göre, Arıklı kabulde yaptığı konuşmada, 6 Şubat depreminin ardından, 21 Mart 2023’te Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Meteoroloji Dairesinin deprem takip, çözümleme ve raporlama kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla bir protokol imzalandığını hatırlatarak, önemli bir eksiğin giderilmesi için çalışıldığını kaydetti.

Bakan Arıklı, ekibin ülkede bulunduğu süre içerisinde Meteoroloji Dairesi Sismoloji Bölümünün kapasitesinin arttırıldığını, yeni bilgisayarlar ve yazılımlar sayesinde teknik altyapısının geliştirildiğini ifade etti.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde Meteoroloji Dairesi Sismoloji Bölümü’nün uluslararası iletişim ağının geliştirildiğini kaydeden Arıklı, bu sayede deprem çözümlemelerinde daha fazla kaynaktan bilgi alınabileceğini ve daha etkin analizler yapılabileceğini belirtti.

-Personelin eğitim ihtiyacı karşılandı

Meteoroloji Dairesi Sismoloji Bölümünde görevli jeofizik mühendisi ve teknik personel ile birlikte; Lefke, Alevkayası, Hisarköy ve Akdeniz’de bulunan istasyonlarda yapılan çalışmalar ve yeni kurulan yazılımlarla ilgili personele eğitimlerin de verildiğini söyleyen Arıklı, Sismoloji Bölümüne bağlı dört istasyonda da iyileştirme ve yenileme çalışmalarının yapıldığını kaydetti.

Arıklı, yapılan çalışmalar nedeniyle Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ve KKTC’ye gelen ekibe teşekkür ederek şöyle konuştu:

“Sismoloji Bölümünün uzun yıllardır güncellenmeye ihtiyacı olan alet, cihaz ve yazılımlar güncellendi ve personelimizin eğitim ihtiyacı karşılandı. Deprem izleme ve analizi konusunda KKTC’nin kendi kendine yeterli hale gelmesi için verilen destek nedeniyle müteşekkiriz.”