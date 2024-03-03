3’üncü Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye’de bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, heyetler arası yapılan görüşmede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Dünyası ile ilişkileri ele alındı.

Görüşmede ayrıca, 2022 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Anayasal adıyla Türk Devletler Teşkilatı’na gözlemci üye kabul edilmesinin ardından Cumhuriyet Meclisi, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve diğer kurum ve kuruluşların da gözlemci üyelik statüsü kazanmasıyla TDT ile farklı alanlarda iş birliğini geliştirme yönünde atılabilecek adımlar ele alındı.