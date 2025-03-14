Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, kalıcı bir çözüme ilişkin tarafların görüşünün belli olduğunu, Cenevre’de ele alınması gerekenin su, elektrik gibi taraflar arası iş birliği konuları olması gerektiğini kaydetti.

İki tarafın da iş birliğine ihtiyaç duyduğu konular olduğuna işaret eden Arıklı, bunun önünde herhangi bir siyasi engel olmadığını vurguladı.

Arıklı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cenevre toplantısına ilişkin Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerle görüşmesinin tamamlanmasının ardından açıklama yaptı.

Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanlığı önünde yaptığı açıklamada, Tatar’ın siyasi partilere Cenevre toplantısı hakkında bilgi verdiğini, kendilerinin de görüşlerini aktardıklarını kaydederek, Yeniden Doğuş Partisi’nin iki kişilik bir heyetle orada olacağını belirtti.

Arıklı, Cenevre’de kalıcı veya müzakereleri etkileyecek herhangi bir sonuç çıkmasını beklemediklerini ancak en azından elektrik, su, iklim değişikliği gibi konularda iş birliği yapılmasının gündeme getirilebileceğini söyledi. İş birliğine iki toplumun da ihtiyacı olduğunu kaydeden Arıklı, özellikle Güney Kıbrıs’ın su ve elektrik konusunda ciddi problemler yaşadığına belirtti.

- “Bunları masaya getirirsek bir adım öne geçmiş oluruz”

Erhan Arıklı, öyle konuştu:

“Bizim de kablo ile elektriğimiz geliyor. Güney Kıbrıs bundan pekala yararlanabilir ve Yunan enerjisini bizim üzerimizden alabilir. Bu konularda iş birliği yapmanın önünde herhangi bir siyasi engel yoktur. Bunları masaya getirirsek ve konuşursak bir adım öne geçmiş oluruz.”

Arıklı, iklim değişikliği konusunda da Avrupa Birliği tarafından Güney Kıbrıs’a verilen cezalar olduğunu hatırlattı.

Rum tarafının “Crans Montana’da kalındığı yerden devam edilmesi” yönünde görüşleri olduğunu, Türk tarafının ise “iki devletli çözümü" görüşmeyi yineleyeceğini kaydeden Arıklı, garantör ülkelerin de tavırlarının belli olduğunu ifade etti. Arıklı, bunu toplantıda da anlatmaya çalıştıklarını kaydetti.

Erhan Arıklı, kalıcı çözüm konusunda yapılacak görüşmelerden önce güven artırıcı önlemlere olan ihtiyacın altını çizerek, “Netice itibarıyla iş birliği ve güven artırıcı önlemler konusunda bir açılım yapılabilirse bu herkes için bir kazanım olur” diye konuştu.