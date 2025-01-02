Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Gazimağusa Limanı’ndaki X-ray cihazının günde en fazla 25-30 civarında tır aracı kontrol etme kapasitesine sahip olduğunu oysa bu limana günde 200 tırın geldiğini belirtti. Arıklı, gümrükçülerin şüphelendiği araçları cihaza soktuğunu, bunun da limana gelen araçların yüzde 10’u demek olduğunu kaydetti.

Kıbrıslı bir iş adamını vurmak için Adaya geldiği iddia edilen bir tetikçinin, ülkeye tır içinde geldiği ve Gazimağusa Limanı’ndaki X-ray cihazının bu kişiyi tespit edemediği, ciddi güvenlik zafiyeti oluştuğu yönündeki haberlerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Arıklı, şunları kaydetti:

“X-Ray cihazı, Gümrük Dairesi’nin kontrolünde kullanılmaktadır. Ne yazık ki bu olayla ilgili ne Gümrük Dairesi’nden, ne de polisten herhangi bir açıklama yapılmamış ve kamuoyunun bu X-ray cihazına yönelik şüphe duymasına sebebiyet verilmiştir...

Bu durumda Limanlar Dairesi’nin bağlı olduğu Bakanlık olarak bizim bir açıklama yapmamız zaruret haline gelmiştir.

Buna göre;

-Anavatan Türkiye’de üretilen ve ülkemize hediye edilen bu X-ray cihazları, son derece güvenilir ve en küçük bir kaçağı bile tespit edecek donanıma sahiptir.

-Ne yazık ki bu X-Ray cihazı, günde en fazla 25-30 civarında tır aracını kontrol etme kapasitesine sahiptir.

-Oysa Mağusa Limanına günde 200 tır araç gelmektedir.

-X-ray cihazına ise, ancak gümrükçülerin şüphelendiği yaklaşık 25 araç sokulabilmektedir. Bu da limana gelen tır araçların %10' u demektir.

- Bu durumda ilgili şahsın bindiği Tır aracın, şüphelenilmediği için X-Ray cihazına sokulmadığı düşünülebilir...

Bu konuda Polis Müdürlüğümüzün bir açıklama yapması en doğru olanıdır.

Netice itibari ile Anavatanımızın üretip bize hediye ettiği böylesi güzel bir cihazı güvensiz ilan etmek, son derece üzüntü vericidir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur...”