Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, YDP’nin belirleyici konumda olacağını savunarak, partisinin kurulacak hükümette icraatlarının önünün açılacağı bir ortaklık hedeflediğini söyledi.

YDP'den verilen bilgiye göre Arıklı, YDP Mağusa Kadın Kolları’nın dün, Maraş MAGEM’de düzenlediği İstişare Toplantısı’nda konuştu.

Konuşmasında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı dönemindeki çalışmalara değinen Arıklı, yıllardır tamamlanamayan projelerin siyasi irade ve Türkiye ile kurulan iş birliği sayesinde hayata geçirildiğini belirtti.

Karpaz Manastır Yolu’nda projenin değiştirilerek yolun tamamlandığını; Kuzey Çevre Yolu’nda kamulaştırma sorununun Türkiye’den sağlanan kaynakla çözüldüğünü, Değirmenlik-Çatalköy yolunun yeniden başlatıldığını ve Ercan Havalimanı’nın tamamlanması için yüklenici firmaya kesin süre verildiğini anlattı.

“Ev kadınlarına emeklilik hakkı sağlayacağız”

Türkiye’de yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı kadınların borçlanma yoluyla emekliliğine imkân sağlayan düzenlemeye işaret eden Arıklı, bu hakkın KKTC’de yaşayan ev kadınlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi için girişimde bulunacaklarını söyledi.

Seçim sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı üstlenmeyi istediklerini dile getiren Arıklı, “Ev kadınlarımızın emeklilik hakkını sağlayacağız. Emekli olacaklar, sosyal güvenceye kavuşacaklar. Bu, kadınların en doğal hakkıdır... İrade varsa ve Türkiye Cumhuriyeti ile iyi ilişkiler içerisindeyseniz bu ülkede çözülmeyecek sorun yoktur” dedi.