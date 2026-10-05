Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, perşembe günü yasama ve denetim gündemiyle toplanacak.

Meclis’in 10 Eylül’de yapılan 3’üncü Olağanüstü Birleşimi’nde, Danışma Kurulu’nun oy çokluğuyla aldığı karar doğrultusunda, 5 ve 6 Ekim tarihlerinde yapılması öngörülen birleşimler ertelenmişti.

Bu çerçevede, perşembe günü gerçekleştirilecek birleşimde yasama çalışmalarına öncelik verilecek, denetim faaliyetleri de gerçekleştirilecek.

-Meclis, eylül ayında iki kez olağanüstü toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, eylül ayında iki kez olağanüstü toplanmış, son olağanüstü birleşimini ise 29 Eylül’de gerçekleştirmişti.

Meclis’in 29 Eylül’deki 4’üncü Olağanüstü Birleşiminde, Cumhurbaşkanı tarafından bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik No:2) Yasası görüşülmüş, karma oyun kaldırılmasını öngören düzenleme oy çokluğuyla kabul edilmişti.