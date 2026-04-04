YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, hükümetten çekilme tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Arıklı, Perşembe günü gerçekleştirilen MYK toplantısında bu konunun gündeme geldiğini ancak değerlendirmeler sonucunda geri çekildiğini belirtti.

Arıklı, MYK toplantısında seçimi zorlamak amacıyla hükümetten çekilme konusunun ele alındığını ifade ederek, “Perşembe günü MYK’mız vardı. Gündem maddelerinden birisi de seçimi zorlamak için hükümetten çekilme konusu idi” dedi.

Meclis’te yaşanan nisap sorununa dikkat çeken Arıklı, bazı milletvekillerinin oturumlara destek vermemesi nedeniyle 26 sayısında sıkıntı yaşandığını belirtti. Bu çerçevede, iki milletvekiline sahip YDP’nin hükümetten çekilmesi halinde hükümetin ciddi bir nisap sorunu yaşayacağını ve erken seçim sürecinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Toplantı öncesinde İstişare Kurulu’nda konunun ele alındığını aktaran Arıklı, yapılan değerlendirmede farklı bir yaklaşım benimsendiğini kaydetti.

Arıklı, İstişare Kurulu üyelerinin, sendikaların mevcut tutumu karşısında hükümetten çekilmenin doğru olmayacağı yönünde görüş bildirdiğini belirterek, “Siyasallaşmış sendikaların tutum ve davranışları ortada iken, onların siyaset kurumuna açıkça meydan okuyup kendilerini devletin asıl sahibi gördükleri bu aşamada, YDP’nin hükümetten çekilmesi ve sendikaların istediğini yapar görünmesi söz konusu dahi olamaz” ifadelerini kullandı.

Arıklı, bu değerlendirmeler doğrultusunda söz konusu konunun MYK gündeminden çıkarıldığını açıkladı.