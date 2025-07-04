Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türk İnşaat Mühendisleri Odası (KTİMO) Başkanı Abdullah Ekinci ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Arıklı, KTİMO ve bakanlığın sorumluluk alanına giren konularda faaliyet gösteren sivil toplum örgütleriyle her zaman yakın işbirliği içerisinde olduklarını söyledi.

Arıklı, KTİMO’nun projelerine ellerinden geldiğince katkı koymaya çalıştıklarını belirterek, Ekinci ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi.

KTİMO Başkanı Ekinci ise Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının projelerine sağladığı desteğe teşekkür etmek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bakanlıktan, ülkeye ithal edilen inşaat demirlerinin kalite testinden geçirilebilecekleri bir bina tahsis edilmesini talep ettiklerini söyleyen Ekinci, Bakanlığın Gazimağusa Limanı’nda bir bina tahsis ederek bu talebe olumlu yanıt verdiğini aktardı.

Binayı devraldıktan sonra gerekli tadilatı yaptırdıklarını ve Temmuz sonu veya Ağustos başı bina açılışının gerçekleşeceğini belirten Ekinci, Bakan Arıklı’yı binanın açılışına davet etti.