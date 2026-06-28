Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, Genç Kültür Kollektifi’nin tanıtım etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, gençlerin sanatsal ve kültürel üretimlerinin dijital ortamda sergilenerek, görünür kılınmasını amaçlayan Genç Kültür Kollektifi etkinliğine, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, bazı milletvekilleri ve birçok gençlik derneğinin temsilcileri katıldı.

Rüstem Kitabevi'nde gerçekleşen tanıtım etkinliğinde Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, sunumları izledi ve gençlerle sohbet etti.