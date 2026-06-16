Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman başkanlığında gerçekleştirilen Siyasi Partiler Konseyi toplantısında Kıbrıs meselesi ve Birleşmiş Milletler nezdindeki son temasların değerlendirildiğini belirtti.

Toplantının ardından basına açıklamalarda bulunan Arıklı, Cumhurbaşkanı’nın önemli gelişmeler hakkında siyasi parti liderlerini düzenli olarak bilgilendirmesini olumlu karşıladıklarını ifade ederek, bu uygulamanın kalıcı hale gelmesinin yararlı olacağını söyledi.

Kıbrıs konusunda son dönemde yürütülen diplomatik girişimlere değinen Arıklı, Maria Angela Holguín tarafından sürdürülen temaslarla olası beş artı bir görüşme formatı için zemin oluşturulmaya çalışıldığını kaydetti. Ancak mevcut şartlarda böyle bir zeminin henüz oluşmadığını savunan Arıklı, Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıs politikasında herhangi bir değişiklik bulunmadığını dile getirdi.

Rum tarafının son dönemde attığı adımların yeni bir müzakere sürecinin önünde engel oluşturduğunu öne süren Arıklı, tarafların yeniden masaya oturabilmesi için gerekli koşulların henüz oluşmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı’nın müzakerelerin kapsamı, süresi ve hedeflerinin önceden belirlenmesi gerektiğine yönelik yaklaşımını desteklediklerini belirten Arıklı, bu konudaki kararlılığın sürdürülmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Geçmişte sonuç alınamayan müzakere süreçlerinin yeniden tekrarlanmasının Kıbrıs Türk halkı açısından fayda sağlamayacağını savunan Arıklı, yeni bir girişimin ancak somut hedefler ve net bir yol haritası ile anlam kazanabileceğini kaydetti. Türkiye’nin Kıbrıs konusundaki tutumunun da değişmediğini belirten Arıklı, bu aşamada siyasi partiler arasında genel bir görüş birliği bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı’nın ilerleyen dönemde ortaya çıkabilecek yeni öneriler veya belgeler konusunda siyasi partileri yeniden bilgilendireceğini aktaran Arıklı, sürecin gelişimine göre yeni değerlendirmeler yapılacağını ifade etti.

Olası beş artı bir görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Arıklı, tarafların üzerinde uzlaşabileceği ortak bir zemin bulunmaması halinde yeni toplantıların sonuç üretmesinin zor olduğunu söyledi. Daha önce dile getirilen “müzakere yapmak için müzakere olmaz” yaklaşımını hatırlatan Arıklı, en temel başlıklarda ilerleme sağlanamadığı sürece yeni görüşmelerden somut sonuç çıkmasının beklenmemesi gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres’in görev süresinin sonuna yaklaşırken Kıbrıs konusunda yeni bir girişim arayışında olabileceğini de ifade eden Arıklı, önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak yol haritasının sürecin seyrini belirleyeceğini sözlerine ekledi.