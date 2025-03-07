Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Gazimağusa ve Girne limanlarındaki grev askıya alan uzlaşının ardından yaptığı açıklamada, yeni sistem kurulana kadar Sendika ile iş birliği yapacaklarını söyledi.

Bakan Arıklı, “Yeni sistemi kuruncaya kadar iş birliği yapacağız ve yeni sistemin de kurulma şartlarını önümüzdeki günlerde hep birlikte konuşacağız.” dedi.

Sendika ile uzlaştıklarını ve grevin askıya alındığını söyleyen Arıklı, Sendika’nın pazartesi günü Serbest Liman Bölge Müdürü ve Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi Tasfiye Memuru Hasan Curcioğlu ile bir araya geleceğini belirterek, “Limanın en iyi en güzel şekilde yasal süreç tamamlanıncaya kadar nasıl yönetileceği konusunda görüşecekler.” dedi.

Limanın en iyi şekilde işletilmesi için gayret gösterdiklerini vurgulayan Arıklı, “Mağusa limanı stratejik bir yerdir. Dolayısıyla sendikanın orada olmasında büyük fayda var. Önümüzdeki süreçte de orada olacak ve o limanı hep birlikte en güzel şekilde işleteceğiz.” ifadelerini kullandı.

-Serdaroğlu

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ) Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, Bakan Arıklı ile yapılan toplantının çok verimli geçtiğini kaydetti.

Pazartesi günü çalışmaların devam edeceğini söyleyen Serdaroğlu, “Görüşmeler devam ettiği ve olumlu gittiği sürece grevlerimizi askıya aldık.” dedi.