Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde, 12 Hazran Cumartesi günü İstanbul’da düzenlenecek “Türkiye Yapay Zeka Zirvesi”ne katılacak.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın davetlisi olarak zirveye katılacak Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti’nden çeşitli bakanlar, üst düzey kamu temsilcileri ve küresel teknoloji şirketleri temsilcileriyle de görüşme fırsatı bulacak.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı zirve, üst düzey kamu temsilcileri, küresel teknoloji şirketleri, sektör uzmanları ile paydaşları, veri merkezleri araştırmacıları, girişimciler ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren start-up'ları bir araya getirecek.

Yapay zeka alanında uluslararası diyalog ile iş birliğinin güçlendirilmesi ve yapay zeka teknolojilerinin ekonomik büyüme, sanayi dönüşümü ile toplumsal refahın artırılmasındaki rolünün vurgulanması amaçlanan zirve, üst düzey stratejik bir platform niteliği taşıyor.

Zirvede, güvenilir ve etik yapay zeka, dijital altyapı ve veri merkezleri, yüksek performanslı hesaplama kapasitesi, sektörel dönüşüm, girişimcilik ekosistemleri ve beşeri sermaye geliştirilmesi gibi temel politikalar ve teknolojik öncelikler ele alınacak.