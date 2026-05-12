Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı koordinasyonunda, Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi’ne (IUSARC) üye üniversitelerin katılımıyla düzenlenen “8. USARGames 2026 Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları”, kapanış ve ödül töreniyle tamamlandı.

KKTC ve Türkiye’den toplam 22 üniversitenin arama-kurtarma ekiplerinin dört gün boyunca afet senaryolarına dayalı etaplarda mücadele ettiği organizasyonda, Marmara Üniversitesi birinci, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ikinci, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi ise üçüncü oldu.

- Dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi

Dereceye giren takımlara madalya ve kupaları, yarışma parkurlarını en iyi derecelerle tamamlayan ekip liderlerine ise başarı belgeleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Lefkoşa’daki Metehan Eğitim ve Tatbikat Alanı’nda gerçekleştirilen törene, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban, Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi (IUSARC) Başkanı Musa Oytun, bazı milletvekilleri, üniversite rektörleri, kurum ve kuruluş temsilcileri, akademisyenler, yarışmacılar ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, USARGames 2026 süresince çekilen görüntülerden oluşan kısa film gösterimi yapıldı; dereceye giren üniversitelerin bayrakları göndere çekildi.

- Başçeri

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, törende yaptığı konuşmada, organizasyonu başarıyla düzenleyen Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na teşekkür ederek, üniversitelerin arama-kurtarma ekiplerini bir çatı altında toplama fikrinin ilk kez 2012 yılında gündeme geldiğini anlattı.

O dönemde KKTC’de elçi müsteşarı olarak görev yaptığını belirten Başçeri, Hüseyin Gökçekuş’un üniversitelerdeki arama-kurtarma ekiplerini bir konsey altında toplama önerisiyle kendilerine geldiğini söyledi. Başçeri, devam eden süreçte Musa Oytun’un katkılarıyla organizasyonun uluslararası oyunlara dönüştürüldüğünü kaydetti.

İlk organizasyonun 2018 yılında Ciklos’ta gerçekleştirildiğini anımsatan Başçeri, bugün gelinen noktada 22 üniversite ve 200’ün üzerinde öğrencinin yer aldığı büyük bir organizasyon ortaya çıktığını belirtti. Organizasyonun mevcut alanı aşacak büyüklüğe ulaştığını ifade eden Başçeri, gelecek yıllarda daha geniş katılımla devam edeceğine inandığını söyledi.

- “Oyunlar bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sundu”

Hiç kimsenin afet ya da felaket yaşamak istemediğini dile getiren Başçeri, buna rağmen afetlere karşı hazırlıklı olunmasının zorunlu olduğunu vurguladı. Oyunların yalnızca ekiplerin birbiriyle kaynaşmasını sağlayan bir etkinlik olmadığını belirten Başçeri, afet anlarında ne yapılacağını bilen bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sunduğunu ifade etti.

- KKTC’deki üniversitelerin AFAD eğitimlerinden yararlanması

Türkiye’de AFAD Gönüllü Eğitim Programı kapsamında afet farkındalığı yüksek bireyler yetiştirilmeye çalışıldığını kaydeden Başçeri, KKTC’deki üniversitelerin arama-kurtarma ekiplerinin de AFAD gönüllü eğitim programlarından daha fazla yararlanabilmesi için iş birliğine hazır olduklarını söyledi.

Başçeri, AFAD ekiplerinin KKTC’ye gelerek eğitimler verebileceğini ifade ederek, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın sahip olduğu altyapının bu çalışmalar için önemli bir imkan sunduğunu kaydetti. Gençlerin arama-kurtarma alanında daha güçlü şekilde yetiştirilmesini arzu ettiklerini dile getiren Başçeri, bu konuda iş birliğinin geliştirilebileceğini belirtti.

Türkiye’de yaşanan orman yangınlarında ve 6 Şubat depremlerinde KKTC arama-kurtarma ekiplerini yanlarında gördüklerini belirten Başçeri, 6 Şubat depremlerinde KKTC’den de çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet diledi.

Afetlere hazırlık kapsamında insanların güvenli şekilde barındırılabileceği alanlar oluşturulmasının önemine de değinen Başçeri, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile AFAD iş birliğinde çeşitli projelerin yürütüldüğünü söyledi.

Bugün törende bunun ilk örneklerinden birinin görüldüğünü ifade eden Başçeri, KKTC’nin farklı bölgelerinde afet anlarında kullanılmak üzere konteyner kentler kurulmasına yönelik hazırlıklar yapıldığını, Türkiye Cumhuriyeti’nin de bu çalışmalara gerekli desteği vermeye devam edeceğini kaydetti.

Konuşmasının sonunda gençleri organizasyona katılımlarından dolayı tebrik eden Başçeri, burada kurulan dostlukların afetler dışında da devam etmesini temenni etti.

- Balaban

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın, 2012 yılında insani amaçlarla kurulan IUSARC ile birçok ortak faaliyet yürüttüğünü belirterek, bunlar arasında en fazla ilgi gören etkinliklerden birinin Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları olduğunu söyledi.

- “Gençlerin afet yönetimi konusunda daha bilinçli hale getirilmesi temel hedefimiz”

Balaban, gençlerin bu organizasyon sayesinde afet yönetiminin müdahale aşamasındaki uygulamaları doğrudan tecrübe etme fırsatı bulduğunu belirterek, 2016 yılında ilki düzenlenen oyunların her geçen yıl büyüyerek binlerce öğrencinin katıldığı önemli bir etkinliğe dönüştüğünü kaydetti.

Hedeflerinin bu tür faaliyetlerin artarak devam etmesi olduğunu ifade eden Balaban, gençlerin afet yönetimi konusunda daha bilinçli hale getirilmesinin konseyin temel hedeflerinden biri olduğunu söyledi.

- “6 Şubat depremleri arama-kurtarma çalışmalarının önemini bir kez daha gösterdi”

Oyunlar boyunca ülkede misafir edilen öğrencilerin kazandıkları bilgi ve beceriler sayesinde kendi ülkelerinde yaşanabilecek acil durumlarda müdahale ekiplerine destek sağlayabileceklerini belirten Balaban, organizasyonun aynı zamanda KKTC’nin tanıtımına katkı sunduğunu ifade etti.

Gençlerin arama-kurtarma alanında kendilerini geliştirmelerinin öneminin 6 Şubat depremlerinde bir kez daha görüldüğünü kaydeden Balaban, Adıyaman’daki çalışmalarda ekiplere katkı koyan gençlere teşekkür ederek, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi.

- “Kazanan her zaman dostluk oldu”

Balaban, organizasyon boyunca yoğun ilgi gösteren öğrencilere ve onlara rehberlik eden Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı personeline teşekkür ederek, oyunların rekabetçi bir ruhla gerçekleştirilmesine rağmen kaybedeni olmayan, kazananın her zaman dostluk olduğu bir faaliyet olduğunu vurguladı.

Afet yönetiminde görev yapan kurumlar olarak gençlerin ortaya koyduğu azim ve başarıdan ilham aldıklarını ifade eden Balaban, gençlere verilen desteğin sürdürüleceğini belirtti.

- Metehan Eğitim ve Tatbikat Alanı geliştiriliyor

Metehan Eğitim ve Tatbikat Alanı’nın sürekli geliştirildiğini ve önemli yatırımlar yapıldığını söyleyen Balaban, alanın olası bir acil durumda halkın barınma ihtiyacını karşılayabilecek bir merkez haline getirildiğini kaydetti.

Bu kapsamda alana 30 yaşam konteyneri yerleştirildiğini belirten Balaban, yaklaşık 30 aile ile 200’e yakın kişinin geçici barınma ihtiyacını karşılayabilecek altyapının hazır hale getirildiğini ifade etti.

Balaban, konuşmasının sonunda Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğine teşekkür ederek, törene katılarak gençlerin heyecanını paylaşan konuklara da teşekkürlerini sundu.

- Oytun

Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi Başkanı Musa Oytun da oyunların yalnızca bir yarışmanın sonu değil, arama-kurtarma gönüllülerinin emeklerinin taçlandırıldığı anlamlı bir buluşma olduğunu söyledi.

Öğrencilerin organizasyona takım olarak katıldığını ancak buradan arkadaşlık ve gönül bağı kurmuş bir ekip olarak ayrıldığını ifade eden Oytun, 7 Mayıs’ta 22 ekip olarak başlayan organizasyonun sonunda yüzlerce arama-kurtarma gönüllüsünün tek bir ekip ruhuyla ayrıldığını kaydetti.

- “Sizler artık birer yarışmacı değil, arama kurtarmacısınız”

Gençlere hitaben konuşan Oytun, katılımcıların artık yalnızca yarışmacı değil, birer arama kurtarmacı olduğunu belirterek, oyunlar boyunca sıcak hava ve zorlu şartlar altında büyük özveriyle mücadele ettiklerini söyledi.

Katılımcıların artık bir cana dokunabilmenin anlamını bilen insanlar olduğunu ifade eden Oytun, gençlerin ülkelerine ve şehirlerine döndüklerinde disiplinli şekilde görev yapacaklarına inandığını dile getirdi.

Konuşmasında Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na da değinen Oytun, kuruma büyük değer verdiğini belirterek, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın toplum için güven veren bir yapı olduğunu söyledi.

Program, dereceye giren üniversitelere ödüllerinin takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.