Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen “29. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi” Ankara’da başladı. Eğitime, Dış Basın Birliği Sekreteri Hüseyin Turan ile BRTK personeli Ali Ertoprak da katılıyor.

Dış Basın Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, program, savaş, afet ve olağanüstü durumlarda görev yapacak gazetecilerin yetiştirilmesini amaçlıyor.

Polis Akademisi Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Anadolu Ajansı iş birliğinde düzenlenen eğitim programının açılışı, Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi.