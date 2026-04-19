Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026 kapsamında gerçekleştirilen ADF Talks panelinde Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın yaptığı konuşmaya isim vermeden işaret eden bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Arıklı, doğrudan isim kullanmadan yaptığı değerlendirmede, konuşmaya yönelik olumlu bir görüş ifade etti. Arıklı paylaşımında, “Sussam gönül razı değil. Konuşsam ve ‘Antalya Diplomatik Forumunda yapılan harika bir konuşmaydı. Ağzına sağlık’ desem, kıyamet koparıp hatibi linç edecekler” ifadelerini kullandı.

Açıklamasının devamında dikkat çeken bir üslup kullanan Arıklı, “En iyisi; ‘Sahi bu akşam Gençlerbirliği sürpriz yapar mı?’ diyerek lafı değiştirelim” ifadelerine yer verdi.

Arıklı’nın paylaşımı, doğrudan isim verilmemesine rağmen Antalya Diplomasi Forumu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a yönelik bir değerlendirme olarak yorumlandı.