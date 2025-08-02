YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “İsrail’in Kıbrıs rüyası” başlığı altında yaptığı açıklamada, İsrael Hayom Gazetesi yazarı Shay Gal'ın ifadelerine dikkat çekti, "Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var" dedi.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden “İsrail’in Kıbrıs rüyası” başlığı altında bir açıklama yaptı.

Erhan Arıklı, “Kurulduğu andan itibaren, Tanrılarının kendilerine vaad ettiğine inandıkları topraklara (Arz-ı Mevud) kavuşmak için yüzbinlerce insanı katleden, önüne gelen ülkeyi işgal eden ve bomba yağdıran İsrail, şimdi de gözünü Kıbrıs’a dikmiş gözüküyor” ifadelerini kullandı.

Arıklı, “İsrail derin devletinin yayın organı İsrael Hayom Gazetesi yazarı Shay Gal, yazdığı yazıda açıkça “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ortadan kaldıralım. Çünkü burası İsrail için büyük tehdit” dedi. Aslında İsrail’in KKTC ile şimdilik bir derdi yok. Çünkü KKTC ve Türkiye sayesinde Güney Kıbrıs’ı bir peyk haline getirdi. Bu yüzden AKEL Genel Sekreteri Stefano bu duruma tepki göstererek “Bir gün bakacağız bize yer kalmamış. Uydu devlet olmuşuz” demişti” açıklamasını yaptı.

Son 20 yılda Güney Kıbrıs’ta yaşayan Yahudi sayısının 350’den 15 bine çıktığını öne süren Bakan Arıklı, “Yahudiler Güney Kıbrıs’ı içten içe işgal ediyor. Bu da Güney’de tepkilere neden oluyor. Bu yılın başında Güney’i ziyaret eden İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, “Katil evine dön” pankartları ile karşılanmıştı. Aynı şekilde mayıs ayında İsrail’i ziyaret eden Hristodulidis’in ziyareti de Güney’de tartışmalara neden olmuştu” dedi.

“GELECEĞİNİZ VARSA GÖRECEĞİNİZ DE VAR…”

Erhan Arıklı, açıklamasının devamında ise şunları kaydetti:

“Başa dönelim. Shay Gal diyor ki; “Kuzey Kıbrıs, Türkiye’nin askeri üssü oldu. Bu bizim için tehlike” yani Güney Kıbrıs önüne gelen devletle nikah kıyıp, onlara askeri üs verip savunma iş birliği anlaşması yapması masum bir hareket. Buna karşılık KKTC’nin Türkiye ile savunma iş birliği yapması tehlike öyle mi? Hade canım sende. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var…”