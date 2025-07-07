Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen 12 asker için taziye mesajı yayımladı.

Arıklı, mesajında şehit olan askerlerin, Türk milletinin birlik ve direniş ruhunu temsil eden birer kahraman olduğunu söyledi.

Arıklı, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazı zehirlenmesi sonucu şehit düşen 12 askerin şehit olmasını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

“Vatanı, milleti ve bayrağı uğruna gözünü kırpmadan görev yapan bu aziz evlatlarımız, milletimizin gönlünde daima yaşayacak, fedakârlıkları asla unutulmayacaktır. Her biri, Türk milletinin birlik ve direniş ruhunu temsil eden birer kahramandır.”

Arıklı, “KKTC halkı olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin acısını derinden paylaşıyor, bu zor günlerde Türk milletinin yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Milletimizin başı sağ olsun.” İfadelerini kullandı.