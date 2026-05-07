Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, kardeş belediye Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu’nu makamında ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede iki belediye arasındaki iş birliği, dayanışma ve ortak projelerin geliştirilmesine yönelik verimli istişarelerde bulunuldu.

Ziyarette yerel yönetimlerde sürdürülebilir hizmet modelleri, altyapı çalışmaları ve sosyal belediyecilik alanlarında yapılabilecek ortak çalışmalar ele alındı. Her iki başkan da kardeş belediyecilik ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi konusunda ortak irade ortaya koydu.

"3 ARAÇLIK DESTEKLE HİZMET KAPASİTESİ ARTACAK"

Ziyaret kapsamında Arnavutköy Belediyesi tarafından Beyarmudu Belediyesi’ne şiro, kamyon ve çift kabin araç olmak üzere toplam 3 araç desteği sağlandı. Yapılan bu katkının, Beyarmudu Belediyesi’nin saha hizmetlerini güçlendireceği ve yakın zamanda belediyeye ulaşarak çalışma kapasitesine önemli katkı sunacağı belirtildi.

“BİRLİKTE ÜRETİP BİRLİKTE BÜYÜYECEĞİZ”

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede kardeş belediyeciliğin önemine vurgu yaptı.

Başkan Bebek, “Kardeş belediyemiz Arnavutköy ile bağlarımızı daha da güçlendirmek için bir araya geldik. Ortak akılla hareket ederek halkımıza daha iyi hizmet sunmayı hedefliyoruz. Biz büyük bir aileyiz, birlikte üretip birlikte büyüyeceğiz” dedi.

"TÜRKİYE İLE BAĞLAR DAHA DA PEKİŞİYOR"

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile olan güçlü bağların her geçen gün daha da güçlendiğini vurgulayan Başkan Bebek, Türkiye’deki kardeş belediyelerle kurulan ilişkilerin artarak devam edeceğini ifade etti. Bu birlik ve dayanışma ruhunun gelecek nesillere de aktarılacağını belirtti.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.