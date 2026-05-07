Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanı içerisinde, dün 20.00-24.00 saatleri arasında, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimlerde eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler, bahis ofisleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Denetimlerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olmasına rağmen, kumarhane içerisinde tespit edilen toplam 12 kişiye idari para cezası kesilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından 972 araçta gerçekleştirilen denetimler sonucunda, 312 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Bir araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen suçlar şöyle sıralandı:

“216’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 26’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 14’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 8’i muayenesiz araç kullanmak, 2’si aracın ışık kurallarına uymamak, 2’si sigortasız araç kullanmak, 2’si kamu taşıma işletme izninde belirtilen kurallara uymamak, 1’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 1’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 1’i kamu taşıma işletme izinsiz yolcu taşımak ve 39’u diğer trafik suçları.”

- Girne

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında da eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, pansiyonlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Kontroller sırasında, ülkede ikamet izinsiz altı kişi tespit edildi, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olmasına rağmen, kumarhane içerisinde tespit edilen toplam 39 kişiye ise idari para cezası kesilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen ve bin 592 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimler sonucunda, 226 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 20 araç trafikten men edildi, bir sürücü de tutuklandı.

Rapor edilen suçlar şöyle sıralandı:

“88’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 12’si sigortasız araç kullanmak, 6’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 3’ü tehlikeli yük taşımak, 2’si koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak ve 111’i diğer trafik suçları.”

- Güzelyurt

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimlerde ise eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler, bahis ofisleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Denetimlerde, yetkili makamdan alınmış geçerli tütün ürünü satış ruhsatı olmadığı halde, tütün ürünü sattığı tespit edilen bir market işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 664 araç sürücüsü kontrol edildi, 89 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, iki araç trafikten men edildi, bir sürücü tutuklandı.

Rapor edilen suçlar şöyle sıralandı:

“8’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 6’sı aracın ışık kurallarına uymamak, 2’si sigortasız araç kullanmak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 1’i tehlikeli yük taşımak, 1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak ve 69’u diğer trafik suçları.”